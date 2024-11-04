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Як працює метро у Києві після ремонту синьої гілки — схема

4 листопада 2024 08:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Схема метро Києва — коли відкриваються станції метрополітену
Поїзд Київського метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Після завершення ремонтних робіт на ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська", пасажири київського метрополітену знову можуть користуватися всіма станціями синьої гілки. Рух поїздів на синій лінії відновлено у повному обсязі, починаючи з 5:30 ранку.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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Київське метро має три лінії: червону (Святошинсько-Броварську), зелену (Оболонсько-Теремківську) та синю (Сирецько-Печерську).

Пересадки між лініями можливі на станціях:

  • Театральна — Золоті Ворота
  • Палац Спорту — Площа Українських Героїв 
  • Майдан Незалежності — Хрещатик
Київське метро схема
Схема Київського метро. Фото: пресслужба столичної підземки

Хоча більшість станцій київського метрополітену розпочинають роботу о 6:00 ранку та завершують о 23:00, графік роботи окремих станцій може дещо відрізнятися. Наприклад рух поїздів на синій лінії стартує на півгодини раніше — о 5:30.

Нагадаємо, у Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року, вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.

Раніше ми повідомляли, що на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві вже готові три станції майбутньої гілки метро. Вона має з'єднати центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".

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