Схема метро Києва — коли відкриваються станції метрополітену

Поїзд Київського метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Після завершення ремонтних робіт на ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська", пасажири київського метрополітену знову можуть користуватися всіма станціями синьої гілки. Рух поїздів на синій лінії відновлено у повному обсязі, починаючи з 5:30 ранку.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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Київське метро має три лінії: червону (Святошинсько-Броварську), зелену (Оболонсько-Теремківську) та синю (Сирецько-Печерську).

Пересадки між лініями можливі на станціях:

Театральна — Золоті Ворота

Палац Спорту — Площа Українських Героїв

Майдан Незалежності — Хрещатик

Схема Київського метро. Фото: пресслужба столичної підземки

Хоча більшість станцій київського метрополітену розпочинають роботу о 6:00 ранку та завершують о 23:00, графік роботи окремих станцій може дещо відрізнятися. Наприклад рух поїздів на синій лінії стартує на півгодини раніше — о 5:30.

Нагадаємо, у Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року, вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.

Раніше ми повідомляли, що на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві вже готові три станції майбутньої гілки метро. Вона має з'єднати центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".