В міськраді Києва пояснили, чому було підтоплено станції метро
Причиною аварійної ситуації у київському метрополітені є окремі помилки на етапі проєктування конструкції тунелю. Також свою роль зіграло неякісне виконання будівельно-монтажних робіт.
Таку відповідь у департаменті транспортної інфраструктури дали на запит Новини.LIVE.
Підтоплення метро у Києві
"Відповідно до експертного висновку за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, причиною виникнення аварійної ситуації є окремі помилки на етапі проєктування конструкції тунелю та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю", — говориться у повідомленні.
Також журналістка Новини.LIVE поцікавилася, яким чином було обрано компанію, яка займалась проєктуванням та підготовчими роботами по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і
"Либідська".
"Виконавця проєктних і підготовчих робіт визначено відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178", — пояснили в департаменті транспортної інфраструктури.
Там зазначили, що розробкою проєктної документації та підготовчі роботи по об’єкту "Капітальний ремонт (відновлювальний) перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва" здійснила ТОВ "ГК" АВТОСТРАДА".
Раніше ми писали, що після завершення ремонтних робіт на ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" пасажири київського метрополітену знову можуть користуватися всіма станціями синьої гілки.
Нагадаємо, у Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року, вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.
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