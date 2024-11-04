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В міськраді Києва пояснили, чому було підтоплено станції метро

4 листопада 2024 17:02
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В міськраді Києва пояснили, чому було підтоплено станції метро
Ремонтні роботи в метро. Фото: КМДА
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Причиною аварійної ситуації у київському метрополітені є окремі помилки на етапі проєктування конструкції тунелю. Також свою роль зіграло неякісне виконання будівельно-монтажних робіт. 

Таку відповідь у департаменті транспортної інфраструктури дали на запит Новини.LIVE.
 

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"Відповідно до експертного висновку за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, причиною виникнення аварійної ситуації є окремі помилки на етапі проєктування конструкції тунелю та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю", — говориться у повідомленні.

Також журналістка Новини.LIVE поцікавилася, яким чином було обрано компанію, яка займалась проєктуванням та підготовчими роботами по ремонту тунелю між станціями "Деміївська" і
"Либідська".

"Виконавця проєктних і підготовчих робіт визначено відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178", — пояснили в департаменті транспортної інфраструктури.

Там зазначили, що розробкою проєктної документації та підготовчі роботи по об’єкту "Капітальний ремонт (відновлювальний) перегінного тунелю Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва" здійснила ТОВ "ГК" АВТОСТРАДА".

документ
Відповідь на запит Новини.LIVE. Фото: Департамент транспортної інфраструктури
документ 2
Відповідь на запит Новини.LIVE. Фото: Департамент транспортної інфраструктури
відповідь кмда
Відповідь на запит Новини.LIVE. Фото: Департамент транспортної інфраструктури

Раніше ми писали, що після завершення ремонтних робіт на ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" пасажири київського метрополітену знову можуть користуватися всіма станціями синьої гілки.

Нагадаємо, у Києві першу лінію метро відкрили 6 листопада 1960 року, вона складалася з п'яти станцій. Станом на сьогодні столичний метрополітен налічує три лінії з 52 станціями.

метро Україна прямий ефір Новини.LIVE Київ ремонт

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