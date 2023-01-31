Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відновлять будівництво пішохідного мосту на Оболоні, — Кличко arrow

У Києві відновлять будівництво пішохідного мосту на Оболоні, — Кличко

31 січня 2023 17:35
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Пішохідний міст на Оболоні в Києві — влада відновила будівництво
Пішохідний міст на Оболоні
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У Києві влада продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. Кошти з міського бюджету залучати не будуть. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Відновлення будівництва пішохідного мосту на Оболоні

"Столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року коштом меценатських коштів. Гроші з міського бюджету не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це — цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта", — розповів Кличко. 

Також він додав, що на початок 2023 року вже встановили три опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення четвертої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції. 

За проєктом, міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкта буде чотири метри, довжина — 164 метри. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме.

"Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни", — додав мер.

міст в Києві

міст в Києві

Нагадаємо, у Києві вводять пропуски нового формату на авто для пересування в комендантську годину. Змінити старі перепустки можна з 1 лютого по 15 лютого. Проте оновлюється система, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Фото: Віталій Кличко/ Telegram

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:01 "Челсі" та "Манчестер Юнайтед" намагаються підписати зірку "Баварії": про кого йдеться

18:00 Коли світ досягне порогу глобального потепління: підрахунки штучного інтелекту

17:50 Для агропродукції України відкривається ринок експорту до Канади та Сербії

17:48 Зеленський обговорив з Трюдо реалізацію формули миру

17:45 Дружина Миколи Тищенка, модель та блогерка Барановська, прокоментувала скандальне розслідування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Зеленський та Марченко обговорили шляхи забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини

17:26 Кулеба розповів, скільки танків отримає Україна у першій хвилі допомоги

17:20 Франція передасть Україні 12 гаубиць Caesar

17:07 У Києві вводять перепустки нового формату для пересування в комендантську годину

Новина з фото

17:05 На Херсонщині на ворожій міні підірвався місцевий житель: правоохоронці почали розслідування

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Актуальне по темі

None 31 Січень 16:52

"Челсі" та "Манчестер Юнайтед" намагаються підписати зірку "Баварії": про кого йдеться

None 31 Січень 18:00

Коли світ досягне порогу глобального потепління: підрахунки штучного інтелекту

None 31 Січень 17:48

Для агропродукції України відкривається ринок експорту до Канади та Сербії

None 31 Січень 17:48

Зеленський обговорив з Трюдо реалізацію формули миру

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB