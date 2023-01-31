Пішохідний міст на Оболоні в Києві — влада відновила будівництво

Пішохідний міст на Оболоні

У Києві влада продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. Кошти з міського бюджету залучати не будуть.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Відновлення будівництва пішохідного мосту на Оболоні

"Столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року коштом меценатських коштів. Гроші з міського бюджету не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це — цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта", — розповів Кличко.

Також він додав, що на початок 2023 року вже встановили три опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення четвертої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.

За проєктом, міст спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкта буде чотири метри, довжина — 164 метри. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме.

"Оболонський острів облаштуємо як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни", — додав мер.

Нагадаємо, у Києві вводять пропуски нового формату на авто для пересування в комендантську годину. Змінити старі перепустки можна з 1 лютого по 15 лютого. Проте оновлюється система, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Фото: Віталій Кличко/ Telegram