В Киеве восстановят обмелевшее озеро — кто профинансирует работы
В Киеве планируют восстановить обмелевший водоем, идет подготовка. Речь идет об озере Синее в Подольском районе столицы.
Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА во вторник, 12 марта.
Восстановление озера Синее
"В Киеве продолжается подготовка к восстановлению обмелевшего озера Синее в Подольском районе", — говорится в сообщении.
В КГГА рассказали, что следующим шагом станет внесение изменений в городской бюджет в части увеличения Киевсоветом ассигнований на природоохранные мероприятия.
Далее планируется поиск подрядчика на выполнение необходимых работ по спасению водоема.
Как известно, 29 февраля Киевсовет принял список природоохранных мероприятий в столице на 2024 год, первым пунктом которого указаны работы на озере Синее.
"Для этого планируется использование средств из Киевского городского фонда охраны окружающей природной среды", — отметили в КГГА.
После утверждения распоряжения коммунальное предприятие "Плесо" как заказчик работ сможет объявить закупку, после чего начнут их выполнение.
Напомним, в Киеве меценаты профинансируют возобновление зеленых зон, поврежденных войной.
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