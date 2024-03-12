В Киеве восстановят обмелевшее озеро — кто профинансирует работы

Обмелевшее озеро Синее. Фото: Михаил Сторожук

В Киеве планируют восстановить обмелевший водоем, идет подготовка. Речь идет об озере Синее в Подольском районе столицы.

Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА во вторник, 12 марта.

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Восстановление озера Синее

"В Киеве продолжается подготовка к восстановлению обмелевшего озера Синее в Подольском районе", — говорится в сообщении.

В КГГА рассказали, что следующим шагом станет внесение изменений в городской бюджет в части увеличения Киевсоветом ассигнований на природоохранные мероприятия.

Далее планируется поиск подрядчика на выполнение необходимых работ по спасению водоема.

Как известно, 29 февраля Киевсовет принял список природоохранных мероприятий в столице на 2024 год, первым пунктом которого указаны работы на озере Синее.

Обмелевшее озеро Синее. Фото: Михаил Сторожук

"Для этого планируется использование средств из Киевского городского фонда охраны окружающей природной среды", — отметили в КГГА.

После утверждения распоряжения коммунальное предприятие "Плесо" как заказчик работ сможет объявить закупку, после чего начнут их выполнение.

Напомним, в Киеве меценаты профинансируют возобновление зеленых зон, поврежденных войной.

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