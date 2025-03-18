Ремонтные работы на мосту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" намерена организовать тендеры 20-21 марта. Компании, которые будут выбраны, осуществят проектирование ремонта двух мостов через Русановский канал.

Об этом сообщает портал Prozorro.

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В Киеве отремонтируют два моста через Русановский канал

Один из мостов находится вблизи гостиницы "Славутич", а другой — между улицами Энтузиастов и Бориса Мартоса (прежнее название — Плеханова). Оба моста были построены в 1960-х годах и имеют по четыре полосы для автомобильного движения.

Согласно планам, ремонт предусматривает обновление дорожного покрытия, создание безбарьерного пространства, обустройство велосипедных дорожек и озеленение окружающей территории.

Стоимость разработки проектно-сметной документации составляет 15,6 миллиона гривен, с распределением по 7,8 миллиона гривен на каждый мост. Завершение разработки проектов планируется до конца года.

Напомним, что 12 марта Совет обороны Киева принял решение разрешить движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

А в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в 2025 году.