В Киеве отремонтируют два моста — какие именно и сколько потратят
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" намерена организовать тендеры 20-21 марта. Компании, которые будут выбраны, осуществят проектирование ремонта двух мостов через Русановский канал.
Об этом сообщает портал Prozorro.
В Киеве отремонтируют два моста через Русановский канал
Один из мостов находится вблизи гостиницы "Славутич", а другой — между улицами Энтузиастов и Бориса Мартоса (прежнее название — Плеханова). Оба моста были построены в 1960-х годах и имеют по четыре полосы для автомобильного движения.
Согласно планам, ремонт предусматривает обновление дорожного покрытия, создание безбарьерного пространства, обустройство велосипедных дорожек и озеленение окружающей территории.
Стоимость разработки проектно-сметной документации составляет 15,6 миллиона гривен, с распределением по 7,8 миллиона гривен на каждый мост. Завершение разработки проектов планируется до конца года.
Напомним, что 12 марта Совет обороны Киева принял решение разрешить движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.
А в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в 2025 году.
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