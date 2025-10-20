Андрей Витренко в проекте Наша справа заявил, что подрядчики обогащаются на строительстве мостов в Киеве

Депутат объяснил, почему так долго строятся мосты в Киеве
В прошлом году из бюджета Киева не использовали 15 млрд гривен. За эти деньги можно было бы отремонтировать не менее 15 мостов.
Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в проекте Новини.LIVE "Наша справа".
Подрядчики обогащаются на строительстве мостов в Киеве
Также Витренко отметил, что Подольско-Воскресенский мост так долго строили ради обогащения подрядчиков.
"Чем дольше строится тот или иной объект, — тем он стоит. А это приводит к чему? Что те подрядчики, которые выполняют это строительство, просто становятся богаче. Они неэффективно реализуют проекты. А для того, чтобы только персонально обогатиться", — отметил он.
В то же время, несмотря на многочисленные открытия моста на этот год, по словам депутата, на него снова заложили 750 млн грн.
Напомним, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал правоохранительные органы и Генеральный штаб провести ревизию на Подольско-Воскресенском мосту.
Также Ткаченко призвал Кличко отчитаться, почему постоянно ремонтируют Южный мост.
Читайте Новини.LIVE!