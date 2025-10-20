Видео
Видео

Депутат объяснил, почему так долго строятся мосты в Киеве

Депутат объяснил, почему так долго строятся мосты в Киеве

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 15:32
обновлено: 15:40
Андрей Витренко в проекте Наша справа заявил, что подрядчики обогащаются на строительстве мостов в Киеве
Андрей Витренко. Фото: Киевсовет

В прошлом году из бюджета Киева не использовали 15 млрд гривен. За эти деньги можно было бы отремонтировать не менее 15 мостов.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в проекте Новини.LIVE "Наша справа".

Подрядчики обогащаются на строительстве мостов в Киеве

Также Витренко отметил, что Подольско-Воскресенский мост так долго строили ради обогащения подрядчиков.

"Чем дольше строится тот или иной объект, — тем он стоит. А это приводит к чему? Что те подрядчики, которые выполняют это строительство, просто становятся богаче. Они неэффективно реализуют проекты. А для того, чтобы только персонально обогатиться", — отметил он.

В то же время, несмотря на многочисленные открытия моста на этот год, по словам депутата, на него снова заложили 750 млн грн.

Напомним, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал правоохранительные органы и Генеральный штаб провести ревизию на Подольско-Воскресенском мосту.

Также Ткаченко призвал Кличко отчитаться, почему постоянно ремонтируют Южный мост.

Киев мост ремонт строительство бюджет Подольский мост
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
