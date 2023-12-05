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В Киеве придумали новый метод для борьбы с гололедом

5 декабря 2023 16:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве придумали новый метод для борьбы с гололедом
Коммунальщики расчищают дороги от снега. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Традиционно для "борьбы" с гололедом в Киеве использовали техническую соль. В этом году ее решили заменить гранитной крошкой и бишофитом.

Об этом сообщили на сайте КГГА.

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"По результатам прошлогоднего успешного эксперимента по использованию гранитной крошки в 50 парках и скверах столицы мы решили продолжить и масштабировать этот подход. Кроме гранитной крошки, мы также будем использовать бишофит. Оба варианта являются прекрасными антигололедными средствами, а главное — дружественными к окружающей среде", — резюмировал Александр Возный, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По его словам, в этом году гранитную крошку и бишофит будут использовать в 130 парках и скверах во всех районах столицы.

Преимущества подхода

Среди преимуществ использования гранитной крошки выделяют следующие:

  • Экологично — крошка не влияет на почву и не нарушает водопоглощение.
  • Забота о животных — крошка не представляет угрозы для домашних любимцев, в отличие от технической соли, которая может вызвать ожоги.
  • Устойчивость — после завершения сезона часть гранитной крошки собирается и ее могут использовать в следующем году.

Среди преимуществ использования бишофита выделяют следующие:

  • Экологично — бишофит безопасен для окружающей среды.
  • Эффективно — бишофит быстро расщепляет лед.
  • Бюджетно — по сравнению с технической солью, бишофита нужно в меньшем количестве.

Напомним, киевляне призвали коммунальщиков не расчищать дороги от снега с помощью щеток, ведь тротуары из-за этого становятся скользкими и превращаются в так называемый каток. Вместо этого просят использовать только отвал.

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