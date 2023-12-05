В Киеве придумали новый метод для борьбы с гололедом
Традиционно для "борьбы" с гололедом в Киеве использовали техническую соль. В этом году ее решили заменить гранитной крошкой и бишофитом.
Об этом сообщили на сайте КГГА.
"Борьба" с гололедом в Киеве
"По результатам прошлогоднего успешного эксперимента по использованию гранитной крошки в 50 парках и скверах столицы мы решили продолжить и масштабировать этот подход. Кроме гранитной крошки, мы также будем использовать бишофит. Оба варианта являются прекрасными антигололедными средствами, а главное — дружественными к окружающей среде", — резюмировал Александр Возный, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
По его словам, в этом году гранитную крошку и бишофит будут использовать в 130 парках и скверах во всех районах столицы.
Преимущества подхода
Среди преимуществ использования гранитной крошки выделяют следующие:
- Экологично — крошка не влияет на почву и не нарушает водопоглощение.
- Забота о животных — крошка не представляет угрозы для домашних любимцев, в отличие от технической соли, которая может вызвать ожоги.
- Устойчивость — после завершения сезона часть гранитной крошки собирается и ее могут использовать в следующем году.
Среди преимуществ использования бишофита выделяют следующие:
- Экологично — бишофит безопасен для окружающей среды.
- Эффективно — бишофит быстро расщепляет лед.
- Бюджетно — по сравнению с технической солью, бишофита нужно в меньшем количестве.
Напомним, киевляне призвали коммунальщиков не расчищать дороги от снега с помощью щеток, ведь тротуары из-за этого становятся скользкими и превращаются в так называемый каток. Вместо этого просят использовать только отвал.
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