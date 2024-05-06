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В Киеве обнаружили боевую часть ракеты Х-69 — саперы обезвредили ее

6 мая 2024 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве обнаружили боевую часть ракеты Х-69 — саперы обезвредили ее
Сапер с боевой частью ракеты. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Голосеевском районе Киева местный житель обнаружил часть российской ракеты. Выяснилось, что это не сдетонировавшая боевая часть ракеты Х-69 — ее ликвидировали саперы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в понедельник, 6 мая.

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"В Голосеевском районе столицы на территории лесного массива местный житель заметил подозрительный предмет, похожий на часть торчавшей из земли ракеты", — говорится в сообщении.

ракета Х-69 в Киеве
Часть ракеты. Фото: ГСЧС


Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС тщательно обследовали местность и изъяли боевую часть новейшей российской ракеты Х-69.

саперы уничтожили часть Х-69 в Киеве
Саперы загружают ракету в спецавтомобиль. Фото: ГСЧС

Специалистам ГСЧС понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать ее из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.

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Скриншот поста ГСЧС

Ранее в Киевской области саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты Х-101. Ее обнаружили после очередного массированного удара 11 апреля.

Также мы писали, что в марте саперы-взрывотехники киевской полиции изъяли боеголовку российской ракеты, упавшей в частном секторе Соломенского района.

Киев
ракета
спасатели
разминирование
война в Украине

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