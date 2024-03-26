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У Києві вилучили боєголовку російської ракети, яка впала у Солом'янському районі

26 березня 2024 23:59
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Ілля Рябінін
редактор
У Києві вилучили боєголовку російської ракети, яка впала у Солом'янському районі
Сапер з частиною російської ракети. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сапери-вибухотехніки київської поліції вилучили боєголовку російської ракети, яка впала вчора у приватному секторі Солом’янського району столиці. Боєголовку було вивезено та знищено.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

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У Києві вилучили боєголовку російської ракети, яка впала у Солом'янському районі
Сапер витягує боєголовку ракети. Джерело: Національна поліція

Правоохоронці зазначили, що сапери ретельно оглянули територію домоволодінь, і за декілька сотень метрів від будинків виявили зведену частину боєголовки, яка важила понад 20 кг.

У Києві вилучили боєголовку російської ракети, яка впала у Солом'янському районі
Частина боєголовки російської ракети. Джерело: Національна поліція

Сапери від’єднали детонатори від залишку боєголовки, чим знешкодили її та вилучили для подальшого знищення на полігоні. Найімовірніше, вона належить ракеті "Циркон".

Ракетний удар по Києву — що відомо

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл

Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю Київської академії декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука. Центральна частина споруди зазнала серйозних руйнувань.

Київ
поліція
Україна
ракети
війна в Україні

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