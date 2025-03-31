В Киеве завысили стоимость ремонта школьного укрытия на 1,5 млн грн

Школа, где должны были ремонтировать укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить директора подрядной организации и инженера по техническому надзору, которых подозревают в завышении стоимости ремонта укрытия в одной из школ Шевченковского района столицы на более чем 1,5 миллиона гривен. Дело открыто сразу по трем статьям УК.

Об этом сообщили в Шевченковской окружной прокуратуре города Киева.

Читайте также:

В Киеве ремонт укрытия в школе оценили на 1,5 млн гривен дороже

Согласно материалам следствия, в 2022 году Управление образования Шевченковской районной администрации заключило договор с частной компанией на проведение ремонтных работ в укрытиях учебных заведений. Общая сумма контракта составила около 4 миллионов гривен.

Однако, как впоследствии установили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, реальные объемы и стоимость выполненных работ значительно отличались от задокументированных. Согласно выводам экспертов, стоимость работ в одной из школ была завышена почти на 1,5 миллиона гривен.

Ремонт в укрытии в школе в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Как отремонтировали укрытие в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Подозреваемый инженер, ответственный за технический надзор, должен был контролировать ход выполнения ремонтных работ, однако, по данным следствия, не обеспечил надлежащую проверку, что способствовало финансовым нарушениям. Директор компании, которая проводила ремонт, фигурирует в деле как лицо, подавшее недостоверную документацию.

Напомним, в Киеве суд поставил точку в деле застройщика, который задолжал столице более 8 млн гривен.

Также в столице разоблачили чиновника, который уже в пятый раз разворовал деньги на закупках.