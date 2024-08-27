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Шмыгаль заверил в прозрачности тендера на строительство Национального военного кладбища

27 августа 2024 20:11
Валерия Барановская - редактор
Строительство Национального мемориального кладбища Шмыгаль заявил о прозрачности тендера
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

Украина готова начать строительство Национального мемориального кладбища. Тендер на строительство был проведен прозрачно и в соответствии с государственными требованиями, его будет осуществлять консорциум компаний.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Шмыгаль заявил, что страна прошла долгий путь в создании Национального мемориального кладбища. Он подчеркнул важность учета желаний семей погибших и их побратимов в этом процессе.

"Путь, который уже пройден, средства, выделенные государством, проекты, которые сделаны, и земля, которая выделена, — все это было абсолютно в пределах и рамках закона, открыто. Тендер, который был проведен, соответствует всем требованиям государства. Все было прозрачно", — подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что из-за отсутствия опыта в строительстве подобных объектов в Украине компаниям-подрядчикам пришлось объединиться в консорциум для участия в тендере.

"Уже сейчас мы готовы приступать к строительству, думаю, в ближайшее время физически это будет возможно и семьи погибших получат возможность с почестями похоронить прах наших защитников и защитниц", — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали, что 1,8 млрд грн по тендеру достались фирме, которая была создана через день после объявления аукциона.

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