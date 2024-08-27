Збив жінку на переході — у поліції оголосили підозру п'яному водію

Місце ДТП. Фото: поліція Києва

У Києві п'яний чоловік збив жінку на пішохідному переході. Поліція оголосила водієві підозру. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 27 серпня.

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ДТП у Києві

У понеділок, 26 серпня, близько 20:30 у Оболонському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Згідно з попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля Chevrolet, що їхав по проспекту Володимира Івасюка, наїхав на жінку 1971 року народження, яка переходила проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході.

Місце ДТП. Фото: поліція Києва

Внаслідок аварії жінка отримала серйозні травми, зокрема закриту черепно-мозкову травму і перелом кісток тазу. Її терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Місце ДТП. Фото: поліція Києва

Слідчі перевірили водія на наявність алкоголю в крові за допомогою приладу "Драгер", яке виявило рівень 1,25 проміле.

Результати аналізу на прикладі Драгер. Фото: поліція Києва

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху особами в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.