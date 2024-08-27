Збив жінку на переході — у поліції оголосили підозру п'яному водію

У Києві п'яний чоловік збив жінку на переході — в поліції оголосили підозру
У Києві п'яний чоловік збив жінку на пішохідному переході. Поліція оголосила водієві підозру. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 27 серпня.
ДТП у Києві
У понеділок, 26 серпня, близько 20:30 у Оболонському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Згідно з попередньою інформацією, 43-річний водій автомобіля Chevrolet, що їхав по проспекту Володимира Івасюка, наїхав на жінку 1971 року народження, яка переходила проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок аварії жінка отримала серйозні травми, зокрема закриту черепно-мозкову травму і перелом кісток тазу. Її терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.
Слідчі перевірили водія на наявність алкоголю в крові за допомогою приладу "Драгер", яке виявило рівень 1,25 проміле.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху особами в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
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