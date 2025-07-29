Киевпастранс переплатил миллионы на закупке электроэнергии

Здание ООО, которое причастно к схеме. Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили противоправную схему завладения средствами коммунального предприятия. К организации преступления причастен директор фирмы подряда, которая поставляла электроэнергию КП "Киевпастранс".

Об этом сообщили в полиции Киева 29 июля.

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Что известно о схеме

Правоохранители выяснили, что между КП "Киевпастранс" и победителем открытых торгов был заключен договор на поставку электроэнергии, а впоследствии — дополнительные соглашения, предусматривающие изменение оплаты в случае колебаний тарифов. Впрочем, когда цены на электроэнергию снизились, поставщик не сообщил об этом заказчику и продолжал выставлять счета по завышенным ценам.

После проведенных экспертиз стало известно, что в результате таких действий "Киевпастранс" переплатил более 11,5 миллиона гривен бюджетных средств.

Так, директору фирмы объявили подозрение в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В суд уже направлено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Отмечается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, бывшего директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА взяли под стражу. Он и еще группа лиц разворовали более 75 млн грн.

В то же время депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, что только за неделю чиновники КГГА получили 10 подозрений.