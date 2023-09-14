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В Киеве разоблачили еще два мошеннических call-центра

14 сентября 2023 12:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве разоблачили еще два мошеннических call-центра
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Полиция Киева\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве полицейские разоблачили еще два мошеннических call-центра, которые находились в Соломенском районе столицы. Фигурантам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Сообщается, что полицейские провели обыски в офисах call-центров. В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 650 единиц техники. Речь идет о системных блоках, мониторах, наушниках, ноутбуках, мобильных телефонах, черновых записях и деньгах разного номинала и валюты.

Следовательно, начато уголовное производство, фигурантам инкриминируют мошенничество. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Call-центры в Киеве
Мошеннический call-центр. Фото: Полиция Киева\Telegram
Call-центры в Киеве
Мошеннический call-центр. Фото: Полиция Киева\Telegram
Call-центры в Киеве
Изъяты наличные во время обысков. Фото: Полиция Киева\Telegram

Напомним, ранее народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, что в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров. Они есть почти во всех крупных бизнес-центрах в Украине.

Добавим, Тищенко "разоблачил" очередной мошеннический офис, который якобы работал от его имени.

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