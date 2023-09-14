В Киеве разоблачили еще два мошеннических call-центра
В Киеве полицейские разоблачили еще два мошеннических call-центра, которые находились в Соломенском районе столицы. Фигурантам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что изъяла полиция во время обысков?
Сообщается, что полицейские провели обыски в офисах call-центров. В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 650 единиц техники. Речь идет о системных блоках, мониторах, наушниках, ноутбуках, мобильных телефонах, черновых записях и деньгах разного номинала и валюты.
Следовательно, начато уголовное производство, фигурантам инкриминируют мошенничество. Им грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, что в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров. Они есть почти во всех крупных бизнес-центрах в Украине.
Добавим, Тищенко "разоблачил" очередной мошеннический офис, который якобы работал от его имени.