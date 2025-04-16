В Киеве разоблачили двух мужчин которые незаконно хранили оружие и боеприпасы

Изъятые боеприпасы изъяты. Фото: Киевская городская прокуратура

В столице задержали двух местных жителей, которые держали дома незаконные тайники боеприпасов и оружия. Мужчинам уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Следствие установило, что подозреваемые вывозили оружие с прифронтовых территорий и зон активных боевых действий, после чего обустраивали в Киеве тайники, где хранили военные средства поражения.

Найденные боеприпасы. Фото: Киевская городская прокуратура

Обнаруженное оружие. Фото: Киевская городская прокуратура

Во время обысков правоохранители изъяли впечатляющее количество вооружения: более 30 тысяч патронов к стрелковому оружию, более 100 боевых гранат, минометные снаряды, порох, ручные гранатометы, стрелковое оружие, беспилотники и другие средства.

Беспилотники. Фото: Киевская городская прокуратура

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют происхождение оружия и проверяют причастность других лиц к организации незаконного хранения вооружения.

Напомним, в Киевской области разоблачили священнослужителя, который незаконно приватизировал помещение церкви.

А в столице разоблачили чиновника Деснянской РГА, который требовал взятки за беспрепятственную торговлю.