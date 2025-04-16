У Києві викрили двох чоловіків які незаконно зберігали зброю та боєприпаси

Вилучені боєприпаси. Фото: Київська міська прокуратура

У столиці затримали двох місцевих жителів, які тримали вдома незаконні сховки боєприпасів та зброї. Чоловікам уже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Слідство встановило, що підозрювані вивозили зброю з прифронтових територій та зон активних бойових дій, після чого облаштовували у Києві сховки, де зберігали військові засоби ураження.

Знайдені боєприпаси. Фото: Київська міська прокуратура

Виявлена зброя. Фото: Київська міська прокуратура

Під час обшуків правоохоронці вилучили вражаючу кількість озброєння: понад 30 тисяч патронів до стрілецької зброї, понад 100 бойових гранат, мінометні снаряди, порох, ручні гранатомети, стрілецьку зброю, безпілотники та інші засоби.

Безпілотники. Фото: Київська міська прокуратура

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують походження зброї та перевіряють причетність інших осіб до організації незаконного зберігання озброєння.

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