У Києві викрили двох чоловіків які незаконно зберігали зброю та боєприпаси

У Києві викрили схрон зброї, яку вивезли з фронту — подробиці
У столиці затримали двох місцевих жителів, які тримали вдома незаконні сховки боєприпасів та зброї. Чоловікам уже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Кияни вивезли зброю та боєприпаси з фронту
Слідство встановило, що підозрювані вивозили зброю з прифронтових територій та зон активних бойових дій, після чого облаштовували у Києві сховки, де зберігали військові засоби ураження.
Під час обшуків правоохоронці вилучили вражаючу кількість озброєння: понад 30 тисяч патронів до стрілецької зброї, понад 100 бойових гранат, мінометні снаряди, порох, ручні гранатомети, стрілецьку зброю, безпілотники та інші засоби.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують походження зброї та перевіряють причетність інших осіб до організації незаконного зберігання озброєння.
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