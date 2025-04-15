У Києві чиновника Деснянської РДА затримали на хабарі 120 тисяч гривень

У Києві затримали чиновника Деснянської РДА через хабарництво
У Києві у вівторок, 15 квітня, правоохоронці затримали начальника відділу у справах підприємництва Деснянської районної державної адміністрації Василя Біньковського. За попередніми даними, посадовець вимагав від фізичної особи-підприємця хабар у розмірі 120 000 гривень за "дозвіл" на незаконну торгівлю підакцизними товарами на території району.
Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.
Затримання Василя Біньковського
Підприємцю за хабар обіцяли "не створювати перешкод" у веденні діяльності, якщо той погодиться на умови чиновника. Максим Бахматов повідомив, що зловмисника затримали під час передачі коштів.
За словами Максима Бахматов, Василь Біньковський "перебуває у вертикалі корупційного вплив". За даними джерел, на просування Біньковського на цю посаду активно впливав Артур Палатний, близький соратник мера Києва Віталія Кличка.
"До речі, цей чиновник перебуває у вертикалі корупційного впливу заступника голови Деснянської РДА Миколи Загуменного — батька керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. За останнього дуже запрягався і просив призначити на цю посаду кум і права рука Віталіка Кличка — Артур Палатний", — пише Бахматов.
Нагадаємо, нещодавно у Київській області викрили посадовця Головного управління Державної податкової служби на отриманні хабаря сумою у 735 тисяч гривень.
А нещодавно в суді в Києві оголосили вирок посадовцю ДП "Укрінтеравтосервіс", який вимагав щоквартальні хабарі.
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