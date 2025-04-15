У Києві чиновника Деснянської РДА затримали на хабарі 120 тисяч гривень

Затримання посадовця. Фото: Максим Бахматов

У Києві у вівторок, 15 квітня, правоохоронці затримали начальника відділу у справах підприємництва Деснянської районної державної адміністрації Василя Біньковського. За попередніми даними, посадовець вимагав від фізичної особи-підприємця хабар у розмірі 120 000 гривень за "дозвіл" на незаконну торгівлю підакцизними товарами на території району.

Про це повідомив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

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Підприємцю за хабар обіцяли "не створювати перешкод" у веденні діяльності, якщо той погодиться на умови чиновника. Максим Бахматов повідомив, що зловмисника затримали під час передачі коштів.

За словами Максима Бахматов, Василь Біньковський "перебуває у вертикалі корупційного вплив". За даними джерел, на просування Біньковського на цю посаду активно впливав Артур Палатний, близький соратник мера Києва Віталія Кличка.

Повідомлення Максима Бахматова. Фото: скриншот

"До речі, цей чиновник перебуває у вертикалі корупційного впливу заступника голови Деснянської РДА Миколи Загуменного — батька керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. За останнього дуже запрягався і просив призначити на цю посаду кум і права рука Віталіка Кличка — Артур Палатний", — пише Бахматов.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області викрили посадовця Головного управління Державної податкової служби на отриманні хабаря сумою у 735 тисяч гривень.

А нещодавно в суді в Києві оголосили вирок посадовцю ДП "Укрінтеравтосервіс", який вимагав щоквартальні хабарі.