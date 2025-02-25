В Киеве чиновников подозревают в хищении 320 тысяч гривен

Школа в Киеве, которая фигурирует в данном деле. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении должностному лицу Шевченковской районной государственной администрации, инженеру по техническому осмотру и подрядчику. Сообщается, что фигуранты дела переплатили за ремонт укрытия в школе более 320 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре во вторник, 25 февраля.

Читайте также:

Подозрение в масштабном хищении средств

Сообщается, что фигурантам дела сообщено о подозрении:

и.о. начальника управления образования Шевченковской РГА и инженера по техническому надзору подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при ремонте укрытия;

директору подрядной организации, которая проводила работы, сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт.

Следствие установило, что Управление образования Шевченковской РГА и подрядная организация в 2023 году заключили договор о ремонте укрытия в школе. При этом были согласованы цены на материалы и подписан акт приемки работ с завышенными ценами.

Согласно заключению экспертизы, общая стоимость выполненных работ завышена более чем на 320 тысяч гривен. В частности, переплата за отделку стен, потолка и укладку линолеума произошла с нарушением действующих строительных норм.

Трем лицам сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Предварительная ситуация вокруг школы

В прокуратуре напомнили, что ранее по факту завышения стоимости ремонта укрытия в этой же школе по договору 2022 года, было сообщено о подозрении начальнице управления образования Шевченковской РГА и инженеру по техническому надзору и директору подрядной организации инкриминируется присвоение бюджетных средств.

Речь идет о завышении расходов на сумму 1,5 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве прокуратура через суд требует отменить право собственности на несуществующий дом. Речь идет об участке водного фонда стоимостью более одного миллиона гривен.

Напомним, недавно ГБР разоблачило схему покупки некачественных аптечек для ВСУ на 58 млн грн.