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В Киеве определились с подрядчиком для ремонта моста возле метро "Дарница"

1 октября 2024 08:21
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киеве выбрали подрядчика для ремонта моста возле метро Дарница
Визуализация отремонтированного моста. Фото: Киевавтодор
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве отремонтируют аварийный путепровод над красной веткой метро у станции "Дарница" и Броварским проспектом. За работу займется компания "Автомагистраль-Юг".

Об этом стало известно по тендеру в системе Prozorro.

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Ремонт моста возле метро "Дарница"

Ожидаемая стоимость ремонтных работ на мосту по тендеру составила 459,5 млн гривен.

Тендер Киев
Тендер по ожидаемой стоимости. Фото: скриншот

Во время аукциона низкую стоимость ремонтных работ предложила компания ООО "Мостостроительный отряд №112". Однако ее не приняли из-за проблем с документацией.

Следовательно, право на договор подряда передали компании "Автомагистраль-Юг". Она отремонтирует мост возле метро "Дарница" в Киеве за 440 миллионов гривен.

Мост возле метро Дарница
Визуализация отремонтированного путепровода. Фото: Киевавтодор

Подрядчик должен выполнить ремонтные работы до 31 декабря 2026 года.

Отметим, что путепровод построен в 1963 году — с тех пор там ни разу не проводился капитальный ремонт. Специальная комиссия провела обследование в 2021 году и пришла к выводу, что путепровод нетрудоспособен. Мост на Строителей — один из двух основных путепроводов, соединяющих северную и южную часть левого берега Киева.

Что должны отремонтировать на мосту возле "Дарницы"

В планах при ремонте полная замена дорожного покрытия, проведение гидроизоляции, снос конструкций деформационных швов и укрепление железобетонных участков пролетных строений и опор. Также будут построены новые перила, ограждения, опоры освещения, фигурные элементы мощения, велодорожки.

Планируется, что отремонтированный путепровод будет иметь увеличенную пропускную способность развязки. На время ремонта движение автотранспорта по путепроводу будет полностью закрыто и будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения.

Напомним, недавно мы рассказывали о мостах в Киеве, которые могут в любой момент обрушиться из-за критического состояния.

Тем временем киевляне просят местные власти хоть как-то улучшить без того заброшенные мосты в Киеве.

Киев мост ремонт тендер ProZorro "Київавтодор"

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