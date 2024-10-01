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У Києві визначились з підрядником для ремонту мосту біля метро "Дарниця"

1 жовтня 2024 08:21
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві обрали підрядника для ремонту мосту біля метро Дарниця
Візуалізація відремонтованого мосту. Фото: Київавтодор
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві відремонтують аварійний шляхопровід над червоною гілкою метро біля станції "Дарниця" і Броварським проспектом. За роботу візьметься компанія "Автомагістраль-Південь".

Про це стало відомо із тендеру в системі Prozorro.

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Очікувана вартість ремонтних робіт на мості згідно з тендером становила 459,5 млн гривень.

Тендер Київ
Тендер з очікуваною вартістю. Фото: скриншот

Під час аукціону найнижчу вартість ремонтних робіт запропонувала компанія ТОВ "Мостобудівельний загін №112". Проте, її не прийняли через проблеми з документацією.

Відтак право на договір підряду передали компанії "Автомагістраль-Південь". Вона відремонтує міст біля метро "Дарниця" в Києві за 440 мільйонів гривень. 

Міст біля метро Дарниця
Візуалізація відремонтованого шляхопроводу. Фото: Київавтодор

Підрядник зобов'язаний виконати ремонтні роботи до 31 грудня 2026 року. 

Зазначимо, що шляхопровід збудовано у 1963 році — з цього часу там ні разу не проводили капітального ремонту. Спеціальна комісія провела обстеження у 2021 році і дійшла висновку, що шляхопровід непрацездатний. Міст на Будівельників – один із двох основних шляхопроводів, які з'єднують північну і південну частину лівого берега Києва.

Що мають відремонтувати на мості біля "Дарниці"

У планах під час ремонту повна заміна дорожнього покриття, проведення гідроізоляції, знесення конструкцій деформаційних швів та укріплення залізобетонних ділянок прогонових будов та опор. Також збудують нові поруччя, огородження, опори освітлення, фігурні елементи мощення, велодоріжки. 

Планують, що відремонтований шляхопровід матиме збільшену пропускну спроможність розв'язки. На час ремонту рух автотранспорту шляхопроводом буде повністю закритий і здійснюватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про мости у Києві, які можуть будь-якої миті обвалитися через критичний стан

Тим часом кияни просять місцеву владу хоча б якось покращити без того занедбані мости у Києві. 

Київ міст ремонт тендер ProZorro "Київавтодор"

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