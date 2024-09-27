Аварійні мости в Києві — експерти назвали об'єкти які в критичному стані

Ремонтні роботи на мості. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві два мости з п'яти перебувають в критичному стані. Міст Патона та Метро, які простягуються через Дніпро, можуть завалитися будь-якої миті, що створює небезпеку для водіїв авто.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

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Влітку у 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд проаналізувала 26 тисяч мостів в Україні, де виявилось, що 9% з них перебувають в аварійному стані, серед яких опинились столичні мости Патона та Метро. Там виявили серйозну корозію балок, тріщини на опорах та кришіння бетону. Попри це, мости не перекрили, вони досі в активному користуванні — по них щоденно проїздить понад 100 тисяч автівок.

У Києві простягаються п'ять мостів через річку Дніпро: Дарницький, Північний, Південний, Патона, Метро.

Міст Патона та міст Метро є найстарішими у Києві

Міст Патона збудували у 1953 році, а міст Метро у 1965 році. Вони перебувають у критичному стані. При оцінці стану інфраструктури експерти керуються п'ятьма рівнями — від нового та справного, що є першим станом до абсолютно непрацездатного. Безпеку мостів Метро та Патона оцінили п'ятим, найгіршим рівнем.

Втім Південний міст, який відкрили у 1990 році і рух яким наразі обмежили, а також Північний міст 1976 року теж потребують якісних комплексних ремонтних робіт. В найкращому стані наразі лише Дарницький міст, який відкрили у 2010 році.

Міст Метро в Києві. Фото: Wikimedia Commons

Транспортний експерт заявив, що мости можуть впасти просто зараз. Найгірше є тим, що ніхто не може передбачити, коли це саме станеться.

"Песимістичний сценарій для таких об’єктів – це те, що вони впадуть вже сьогодні. За реалістичним сценарієм, мабуть, ми можемо сподіватися, що ще кілька років нічого не станеться. Але найгірше в цій ситуації – непередбачуваність. Мости не попереджають, що вони впадуть", — сказав інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов.

Міст Патона майже прогнив корозією

Також транспортний експерт додав, що ознайомлювався зі звітом обстеження мосту Патона за 2020 рік.

"Я бачив той звіт, він дуже страшний. Там корозія деяких елементів становить під 80%. Там був серйозний огляд з водолазами, які обстежували опори ультразвуком. Але, тим не менш, весь об’єкт неможливо перевірити. Можна якісь окремі вузли продивитися, але що відбувається всередині конструкції під бетоном, насправді, достеменно невідомо", — сказав Беспалов.

Міст Патона в Києві. Фото: Wikimedia Commons

У "Київавтодорі" відповіли, що міст Патона функціонує у обмеженому режимі — ним заборонили рух вантажного транспорту та встановили обмежувальні наливні бар’єри з забороною руху автотранспорту в перших смугах руху проїзної частини.

Міст Метро та Патона не доживуть до своєї 100-річної гарантії

Терміни експлуатації мостів Патона та Метро ще не вийшли, оскільки зазвичай мости будують із розрахунком на 100 років. Проте, вони вже зараз у аварійному стані через неправильне навантаження на них. Оскільки їх будували у 60-х роках, інженери не враховували, що у майбутньому буде значно більше машин, тож мости зносились в рази швидше.

"Вони розраховувалися, можливо, на 20-30 тисяч автомобілів. Але вже в наші часи, наприклад, до повномасштабної війни кожен з цих мостів пропускав десь 100 тисяч", — сказав транспортний експерт.

Крім того, за мостами не доглядали належним чином: там не відновлювали вчасно гідроізоляцію, не чистили дренажі та інші роботи. Лише на мосту Патона кілька разів проривало інженерні мережі.

Чим займається влада Києва для безпеки мостів

Генеральний директор комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Федоренко в коментарі відповів журналістам УНІАН, що на аварійних перегонах мосту Метро встановлять тимчасові металеві підтримуючі конструкції. На об'єкті розпочали облаштовувати будівельні майданчики. Попри це, такі дії не ліквідують проблему цілком.

Дмитро Беспалов заявив, що міст Метро і Патона треба відновлювати повністю. Однак проблема в тому, що вони мають статус пам'ятки архітектури, тому їх можна лише реставрувати, оскільки реконструкція чи капітальний ремонт для таких не передбачена.

"У випадку мосту Патона, з нього знімуть всі конструкції, що знаходяться на опорах. Це балки і плити. Точніше, деякі балки інженери думають, що можна зберегти. Залізобетонну плиту треба буде зняти. Зверху покласти нові балки, поруч зі старими, які, можливо, збережуться. Зверху покласти металеву ортотропну плиту, яка є набагато легшою ніж залізобетонна плита. Тому, оскільки навантаження на опори стане менше, то міст зможе ще простояти десь 50 років. Можливо, такий ремонт чи реставрація дадуть гарантію", — сказав експерт.

Ремонтувати міст Патона та Метро — дороге задоволення, які не цікавлять Кличка

Спеціалістка у галузі містобудівництва Анна Мінюкова сказала, що ремонт мосту Метро обійдеться для бюджета Києва у 500 млн доларів, що на нинішній час дорівнює 20 млрд гривень. А щоб бюджет "не розтягувався", роботи треба виконати впродовж трьох будівельних сезонів.

"Наразі місто не може забезпечити стабільне фінансування в таких обсягах для ремонту навіть одного з мостів. Комплексного ремонту також потребують Північний та Південний мостові переходи. А взяті на себе державою зобов’язання щодо ремонту мосту Патона не виконуються, адже державний бюджет наразі також не має можливості забезпечити фінансування", — сказала Анна Мінюкова.

Попри це, влада Києва чомусь готова витрачати гроші на об'єкти, які не є першочерговими замість ремонту значущих мостів для транспорту та киян. Так, у столиці з'явилися нові декоративні мости — Хвиля між парком "Наталка" і Оболонським островом та Скляний через Володимирський узвіз. Більш того, у Києві чимало шляхопроводів та естакад теж треба терміново ремонтувати, але Віталій Кличко завзято витрачає кошти на нові клумби, тротуари, тощо.

Нагадаємо, стало відомо, що далі робитиме столична влада з аварійними мостами Патона та Метро. Також ми розповідали, як кияни просять хоча б якось вдосконалити міст Патона та зареєстрували відповідну петицію.