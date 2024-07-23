Снос усадьбы Зеленских - владельцу сообщили о подозрении

В Киеве владельцу усадьбы Зеленских сообщили о подозрении в незаконном сносе дома
Правоохранители Киева объявили о подозрении в уничтожении имущества владельцу усадьбы Зеленских. Снос здания произошел, несмотря на тот факт, что на него в судебном порядке был наложен арест.
Об этом сообщили в полиции Киева во вторник, 23 июля.
Снос здания Зеленских
Следователи полиции Киева осуществляют досудебное расследование по факту сноса исторического дома на улице Александра Конисского, построенного в конце 19 века. Правоохранители сообщили о незаконных действиях по имуществу, на которое наложен арест.
"Усадьба уже неоднократно была под угрозой уничтожения, в связи с чем следователи совместно с прокуратурой в рамках начатых уголовных производств трижды обращались в суд с ходатайствами о наложении ареста на дом и земельный участок, который в дальнейшем судом, по иску адвокатов ответчика, были отменены", — объяснили в полиции.
В полиции рассказали, что последний раз по инициативе правоохранителей 18 января и 19 февраля на участок и дом был наложен новый арест, который не был отменен в судебном порядке.
Несмотря на это, 32-летний владелец здания, который был в курсе наложенных судом ограничений, решил его уничтожить. Для этого правонарушитель привлек строительную фирму, сотрудникам которой отдал приказ демонтировать указанное здание.
Владельцу дома сообщили о подозрении в умышленном повреждении и уничтожении имущества, на которое судом наложен арест.
Ранее мы писали, что в Киеве правоохранители проводят следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту незаконного сноса усадьбы Зеленских.
Напомним, в Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на ее арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.
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