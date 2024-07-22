Карандєєв звинуватив Кличка у неправдивих заявах щодо знесення садиби Зеленських

Садиба Зеленських у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Виконувач обовʼязків голови Міністерства культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка щодо знесення садиби Зеленських. Він звинуватив його у закидах на адресу відомства.

Про це Ростислав Карандєєв написав у Facebook.

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Знесення садиби Зеленських у Києві

Кличко заявляв, що за останні роки київська влада нібито направила до Мінкульту десятки звернень про те, щоб занести понад півтори тисячі пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. За словами мера Києва, відомство нібито внесло до цього реєстру близько сотні таких об’єктів.

Допис Кличка. Фото: скриншот

"По-перше, від Департаменту охорони культурної спадщини Київська міська державна адміністрація — КМДА за останні два роки до Міністерства культури та інформаційної політики України надійшли звернення щодо занесення до Державного реєстру нерухомих памʼяток не понад 1500, а 817 обʼєктів", — заявив Карандєєв.

Садиба Зеленських у Києві. Фото: Новини.LIVE

Він наголосив, що за результатами опрацювання МКІП прийнято три накази щодо занесення 242 пам’яток із зазначених переліків до Реєстру. Карандеєв зазначив, що на таку кількість обʼєктів, поданих столичним органом охорони культурної спадщини, облікова документація відповідала вимогам законодавства.

За його словами, більшість документів, поданих КМДА до МКІП, були виготовлені неуважно, містили численні грубі помилки. Йдеться про обʼєкти із символікою комуністичного тоталітарного режиму. Карандеєв наголосив, що також у переліку обʼєктів поданих КМДА на внесення до Реєстру опинилися вже занесені раніше. Виконувач обовʼязків голови Мінкульту зазначив, що особливо дивним було побачити серед пропозицій обʼєкти, які раніше було визнано такими, що не підлягають занесенню до Реєстру.

Садиба Зеленських у Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодо будинку Євменія Зеленського, то він, за словами очільника Мінкульту, не внесений до Державного реєстру.

"КМДА за увесь час не спромоглася підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову документацію. З відповідним листом від 18.07.2024 до МКІП звернулася ГО "Спадщина Київ". На жаль чи то дізнавшись про таку ініціативу, чи за випадковим збігом, але забудовник у той самий день майже повністю зруйнував історично значущу будівлю. Проте МКІП все одно невідкладно розгляне подану облікову документацію на засіданні Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини", — наголосив Карандєєв.

Допис Карандєєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження та вилучила техніку.

Згодом у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

У Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним.