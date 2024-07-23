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У Києві власнику садиби Зеленських повідомили про підозру у незаконному знесенні будинку

23 липня 2024 10:08
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Знесення садиби Зеленських — власнику повідомили про підозру
Підозрюваний спілкується з правоохоронцями. Фото: поліція Києва
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Правоохоронці Києва оголосили про підозру у знищенні майна власнику садиби Зеленських. Знесення будівлі відбулося попри той факт, що на неї в судовому порядку було накладено арешт.

Про це повідомили в поліції Києва у вівторок, 23 липня.

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Слідчі поліції Києва здійснюють досудове розслідування за фактом знесення історичного будинку на вулиці Олександра Кониського, побудованого наприкінці 19 століття. Правоохоронці повідомили про незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

"Садиба вже неодноразово була під загрозою знищення, у звʼязку з чим слідчі спільно з прокуратурою в межах розпочатих кримінальних проваджень тричі звертались до суду з клопотаннями про накладення арешту на будинок та земельну ділянку, який надалі судом, за позовом адвокатів відповідача, були скасовані", — пояснили в поліції.

В поліції розповіли, що востаннє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку.

Не зважаючи на це, 32-річний власник будівлі, який був у курсі накладених судом обмежень, вирішив її знищити. Для цього правопорушник залучив будівельну фірму, співробітникам якої наказав демонтувати зазначену будівлю.

Власнику будинку повідомили про підозру в умисному пошкодженні та знищенні майна, на яке судом накладено арешт.

оголошення про підозру
Підозрюваний на вході до квартири. Фото: поліція Києва
чоловік спілкується з правоохоронцем
Підозрюваний підписує папери. Фото: поліція Києва

Раніше ми писали, що у Києві правоохоронці проводять слідчі дії у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом незаконного знесення садиби Зеленських.

Нагадаємо, у Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним. 

Київ знесення поліція Україна порушення будинок

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