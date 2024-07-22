Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві проводять обшуки у будівельної компанії, яка зруйнувала садибу Зеленських arrow

У Києві проводять обшуки у будівельної компанії, яка зруйнувала садибу Зеленських

22 липня 2024 14:43
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Поліція Києва проводить обшуки у власників і будівельній компанії через знесення садиби Зеленських
Садиба Зеленських у Києві. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві правоохоронці проводять слідчі дії у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом незаконного знесення садиби Зеленських. Поліцейські проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка здійснювала демонтаж.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

Скандальне знесення садиби Зеленських у Києві 

Повідомлення до поліції про знесення будинку, який знаходиться в межах Історичного ареалу міста, надійшло 19 липня. Правопорушники без дозволу зруйнували садибу, на яку судом було накладено арешт.

null
Садиба Зеленських у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

"Поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій", — йдеться у повідомленні.

null
Правоохоронці та фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv

У поліції наголосили, що кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу України — за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини; самовільного будівництва; за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

null
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження та вилучила техніку.

Згодом у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

У Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним. 

Міська влада Києва подаватиме до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських. Влада вимагатиме відбудувати садибу та притягнути винних до відповідальності.

Київ обшуки поліція будівництво арешт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди