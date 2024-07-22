Поліція Києва проводить обшуки у власників і будівельній компанії через знесення садиби Зеленських

Садиба Зеленських у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві правоохоронці проводять слідчі дії у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом незаконного знесення садиби Зеленських. Поліцейські проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка здійснювала демонтаж.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 22 липня.

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Повідомлення до поліції про знесення будинку, який знаходиться в межах Історичного ареалу міста, надійшло 19 липня. Правопорушники без дозволу зруйнували садибу, на яку судом було накладено арешт.

Садиба Зеленських у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv

"Поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv

У поліції наголосили, що кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу України — за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини; самовільного будівництва; за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження та вилучила техніку.

Згодом у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".

У Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним.

Міська влада Києва подаватиме до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських. Влада вимагатиме відбудувати садибу та притягнути винних до відповідальності.