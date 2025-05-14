В Киеве летом отключат центральное снабжение горячей водой летом

Ремонтные работы. Иллюстративное фото: КГГА

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что в Киеве этим летом не стоит рассчитывать на центральное снабжение горячей водой. Причиной этого является то, что горячую воду надо греть отдельно — это дороже для городского бюджета.

Об этом Попенко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 мая.

Реклама

Читайте также:

Отсутствие горячей воды летом

"Не ждите киевляне горячую воду, ее не будет и не будет в принципе, это потому, что "Киевтеплоэнерго" не хочет тратить газ и за него платить, потому что им плевать на киевлян. Так у нас работает местная власть", — отметил Попенко.

Он пояснил, что зимой, когда производится отопление, то горячая вода это дополнительный продукт, который стоит копейки, а летом нужно сжигать дополнительный газ и платить за него. По его словам, "Киевтеплоэнерго" уже давно ввели в практику летом не поставлять горячую воду.

"Они прикрываются ремонтными работами, а по факту это направленная политика местной власти", — добавил Попенко.

Напомним, в Киеве планируют начать бурение второго тоннеля от станции "Сырец" до будущей станции "Мостицкая" на Виноградарь.

Также киевляне создали петицию с просьбой отремонтировать Северный мост, который имеет поврежденное дорожное покрытие.