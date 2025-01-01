В Киеве сообщили о трех пострадавших в результате атаки БпЛА

В Киеве в результате атаки БпЛА пострадали три человека
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки российских беспилотников на Киев пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы.
Об этом Кличко сообщил на своей странице в Telegram.
В Киеве есть пострадавшие
По данным мэра столицы, в Печерском районе города зафиксировали возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. Также есть падение обломков на еще одно нежилое здание.
В результате известно о по меньшей мере трех пострадавших. Двум из них понадобилась госпитализация.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались взрывы. Ранее сообщалось, что в столице работают силы противовоздушной обороны.
Напомним, в Воздушных силах подвели итоги боевой работы в течение 2024 года. Всего удалось сбить более 1300 ракет разных типов.
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