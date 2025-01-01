В Киеве сообщили о трех пострадавших в результате атаки БпЛА

Сотрудник ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки российских беспилотников на Киев пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Telegram.

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В Киеве есть пострадавшие

По данным мэра столицы, в Печерском районе города зафиксировали возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. Также есть падение обломков на еще одно нежилое здание.

В результате известно о по меньшей мере трех пострадавших. Двум из них понадобилась госпитализация.

Пожар в здании 1 января. Фото: ГСЧС

Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались взрывы. Ранее сообщалось, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, в Воздушных силах подвели итоги боевой работы в течение 2024 года. Всего удалось сбить более 1300 ракет разных типов.