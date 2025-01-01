У Києві повідомили про трьох постраждалих внаслідок атаки БпЛА

У Києві внаслідок атаки БпЛА постраждало троє людей
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки російських безпілотників на Київ постраждало три людини. Двох з них було госпіталізовано.
Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Telegram.
У Києві є постраждалі
За даними мера столиці, у Печерському районі міста зафіксували загоряння на даху й в одній із квартир житлового будинку. Також є падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю.
Внаслідок цього відомо про щонайменше трьох постраждалих. Двом з них знадобилася госпіталізація.
Раніше ми повідомляли, що у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали вибухи. Раніше повідомлялося, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.
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