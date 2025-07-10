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Главная Киев В Киеве в результате атаки РФ погибла капрал полиции

В Киеве в результате атаки РФ погибла капрал полиции

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 08:58
В Киеве десятки раненых и жертвы — куда обращаться за помощью
Спасатели на месте атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 10 июля столица снова стала мишенью России для массированного обстрела, в результате чего погибли жители города. В Подольском районе Киева погибли две женщины - 68-летняя киевлянка и 22-летняя капрал полиции, которая служила в полиции метрополитена.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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В Киеве растет количество пострадавших

Обстрел нанес удар по жилой, медицинской, образовательной, транспортной и торговой инфраструктуре сразу в восьми районах столицы. В МВД отметили, что количество пострадавших может еще увеличиться.

"Более десятка человек ранены. И, к сожалению, количество жертв будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов — полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи", — сообщил Клименко.

В пострадавших домах полиция проводит поквартирные обходы, проверяя, никто не остался без помощи. На местах попаданий сразу были развернуты оперативные штабы. К ликвидации последствий привлекли около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники. Работают пиротехники, верхолазы и другие специализированные подразделения.

Полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия обстрелов как военное преступление, помогают эвакуировать жителей.

Пострадавшие киевляне имеют право на получение помощи

Как сообщили в пресс-службе КГГА, для жителей Шевченковского и Подольского районов, пострадавших в результате атаки, открыты штабы помощи:

Шевченковский район:

  • школа №101, ул. Коперника, 8. Контактное лицо: Ирина Пищанская (067 687 26 00)
  • специализированная школа №61, ул. Юрия Ильенко, 39. Контактное лицо: Татьяна Чечель (096 562 02 87)

Подольский район:

  • ул. Электриков, 28-Г (холл общежития)

В этих пунктах пострадавшие могут:

  • подать заявление на единовременную материальную помощь в размере 10 000 грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам";
  • получить компенсацию до 40 000 грн на аренду временного жилья;
  • оформить ежемесячную помощь в 20 000 грн до момента восстановления жилья (максимально на год);
  • получить консультацию по участию в программе єВідновлення;
  • узнать актуальную информацию о состоянии восстановительных работ.

Напомним, в Киеве временно изменили график и курс общественного транспорта.

По последним данным, в столице пострадали по меньшей мере 16 человек.

Киев обстрелы помощь социальная помощь війна атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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