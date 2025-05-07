Во время обстрела Киева погибла семья, которая приютила 10 котов

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 мая российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев. В результате российского удара в Шевченковском районе Киева погибла семья волонтеров — пожилая женщина, которая приютила десять котов, и ее сын.

Об этом сообщили волонтеры Kyiv Animal Rescue Group, которые прибыли на место трагедии.

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По данным журналистов телемарафона "Единые новости", семья жила на последнем этаже пятиэтажки. Парень имел инвалидность. Мать ухаживала за ним.

Во время обстрела семья не могла спуститься в укрытие.

На месте обстрела обнаружили тела двух людей и пяти котов, а под окном — одного уцелевшего кота с сильными ожогами.

По данным главы КГВА, в Шевченковском районе в результате попадания беспилотника погибли мать и сын, 1960 и 1997 года рождения. Тимур Ткаченко отметил, что погибшая женщина не дожила всего два дня до своего дня рождения.

"Снаружи, под окном, наши спасатели нашли живого, очень обгоревшего котика. Вероятно, его выбросило взрывной волной. Котик срочно госпитализирован спасателями КАРГа с ожогами большей части тела и тяжелым поражением легких", — сообщили зооспасатели.

Сейчас животное находится в кислородной камере реанимации клиники.

Напомним, что в ночь на 7 мая российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев.

Впоследствии в Киевской городской военные администрации рассказали о последствиях атаки РФ на столицу 7 мая.