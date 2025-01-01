В Киеве разрушены два этажа жилого дома

В Киеве в результате атаки разрушены этажи жилого дома
В Киеве в жилом доме на Печерске в результате атаки вражеских беспилотников частично разрушены два верхних этажа. Сообщается об одном пострадавшем. Все службы работают на месте.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в среду, 1 января.
Поврежден дом в Киеве
Сообщается, что в столице серьезные повреждения получило жилое здание. Частично разрушены два этажа. Экстренные службы прибыли на место происшествия.
Пока известно об одном пострадавшем, которого госпитализировали.
Также сообщается о пожаре в нежилом доме в Святошинском районе. Подробности выясняются.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались взрывы.
Напомним, в Воздушных силах подвели итоги боевой работы в течение 2024 года. Всего удалось сбить более 1300 ракет разных типов.
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