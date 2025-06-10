Обстрел Киева 10 июня — оккупанты убили женщину в Оболонском районе

Последствия российского обстрела Киева 10 июня. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в результате российского обстрела в ночь на 10 июня погиб человек. Речь идет о женщине в Оболонском районе города.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Гибель женщины в Киеве в результате обстрела 10 июня

"Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе. Искренние соболезнования семье и близким погибшей. Это тяжелая и болезненная потеря", — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, российские удары снова попадают в жизнь гражданских людей. Начальник КГВА добавил, что это еще раз показывает, с чем Украина имеет дело.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского обстрела в Киеве поврежден Софийский собор. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

А в Шевченковском районе столицы обломки сбитых российских целей зафиксированы по меньшей мере на девяти различных локациях.