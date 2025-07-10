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Главная Киев В Киеве в результате обстрела уничтожена часть студии 5 канала

В Киеве в результате обстрела уничтожена часть студии 5 канала

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 11:15
5 канал не вещает из-за повреждения офиса в результате обстрела Киева
Последствия атаки РФ по столице в офисе 5 канала. Фото: 5 канал

Из-за российского массированного воздушного удара по Киеву в ночь на 10 июля серьезные повреждения получил офис 5 канала. Все работники, которые находились в здании во время ночной смены, не пострадали.

Об этом сообщает редакция 5 канала.

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5 канал офіс
Повреждения в кабинете. Фото: 5 канал

В результате обстрела разрушена часть телевизионной студии, повреждено съемочное оборудование, а также рабочие места сотрудников канала.

5 канал
От взрывов в помещении много стекла и осколков. Фото: 5 канал

Из-за этого вещание телеканала временно прекращено как в телевизионном эфире, так и на платформе YouTube.

5 канал наслідки обстрілу
Провис потолок. Фото: 5 канал

Руководство "5 канала" сейчас работает над преодолением последствий удара. Восстановление вещания пока невозможно из-за значительных разрушений инфраструктуры.

"Восстановительные работы продолжаются, и мы рассчитываем на скорейшее возвращение к работе", — сообщили в редакции.

Тем временем Киев оправляется от российской массированной комбинированной атаки. Над ликвидацией последствий работает более 400 спасателей.

Новости.LIVE показали фото последствий атаки РФ по Киеву в ночь на 10 июля.

Киев журналисты СМИ обстрелы війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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