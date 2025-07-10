5 канал не вещает из-за повреждения офиса в результате обстрела Киева

В Киеве в результате обстрела уничтожена часть студии 5 канала
Из-за российского массированного воздушного удара по Киеву в ночь на 10 июля серьезные повреждения получил офис 5 канала. Все работники, которые находились в здании во время ночной смены, не пострадали.
Об этом сообщает редакция 5 канала.
5 канал временно приостановил работу
В результате обстрела разрушена часть телевизионной студии, повреждено съемочное оборудование, а также рабочие места сотрудников канала.
Из-за этого вещание телеканала временно прекращено как в телевизионном эфире, так и на платформе YouTube.
Руководство "5 канала" сейчас работает над преодолением последствий удара. Восстановление вещания пока невозможно из-за значительных разрушений инфраструктуры.
"Восстановительные работы продолжаются, и мы рассчитываем на скорейшее возвращение к работе", — сообщили в редакции.
Тем временем Киев оправляется от российской массированной комбинированной атаки. Над ликвидацией последствий работает более 400 спасателей.
Новости.LIVE показали фото последствий атаки РФ по Киеву в ночь на 10 июля.
Читайте Новини.LIVE!