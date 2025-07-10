5 канал не мовить через пошкодження офісу внаслідок обстрілу Києва

Наслідки атаки РФ по столиці в офісі 5 каналу. Фото: 5 канал

Через російський масований повітряний удар по Києву в ніч на 10 липня серйозних пошкоджень зазнав офіс 5 каналу. Усі працівники, які перебували в будівлі під час нічної зміни, не постраждали.

Про це повідомляє редакція 5 каналу.

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Пошкодження в кабінеті. Фото: 5 канал

Внаслідок обстрілу зруйновано частину телевізійної студії, пошкоджено знімальне обладнання, а також робочі місця співробітників каналу.

Від вибухів в приміщенні багато скла та уламків. Фото: 5 канал

Через це мовлення телеканалу тимчасово припинено як у телевізійному ефірі, так і на платформі YouTube.

Провисла стеля. Фото: 5 канал

Керівництво "5 каналу" наразі працює над подоланням наслідків удару. Відновлення мовлення поки неможливе через значні руйнування інфраструктури.

"Відновлювальні роботи тривають, і ми розраховуємо на якнайшвидше повернення до роботи", — повідомили у редакції.

Тим часом Київ оговтується від російської масованої комбінованої атаки. Над ліквідацією наслідків працює понад 400 рятувальників.

Новини.LIVE показали фото наслідків атаки РФ по Києву в ніч проти 10 липня.