Атака БпЛА на Киев 26 сентября — какие последствия

В Киеве в результате падения беспилотника чуть не взорвался дом
Россия запустила беспилотники по Киеву и области в ночь на 26 сентября. Обломки одного из них упали прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям. Туда вызвали экстренные службы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и КМВА.
Обломки беспилотника повредили газовую трубу
Обломки беспилотника упали в Печерском районе Киева и повредили газовую трубу — разгерметизация произошла на первом этаже жилого пятиэтажного дома. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Впоследствии появилась информация о раненых. В результате падения беспилотника пострадал ребенок — у него многочисленные резаные раны, его госпитализировали.
Также помимо разгерметизации газовой трубы повреждено около 20 автомобилей.
Обломки от беспилотника обнаружили также на территории детского сада.
Отметим, что в Киеве через некоторое время снова раздались громкие взрывы.
Ночью, 26 сентября, воздушную тревогу объявляли в связи с налетом российских ударных дронов.
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