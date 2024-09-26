Атака БпЛА на Киев 26 сентября — какие последствия

Последствия падения обломков БПЛА в Киеве. Фото: КМВА

Россия запустила беспилотники по Киеву и области в ночь на 26 сентября. Обломки одного из них упали прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям. Туда вызвали экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и КМВА.

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Обломки беспилотника повредили газовую трубу

Обломки беспилотника упали в Печерском районе Киева и повредили газовую трубу — разгерметизация произошла на первом этаже жилого пятиэтажного дома. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Впоследствии появилась информация о раненых. В результате падения беспилотника пострадал ребенок — у него многочисленные резаные раны, его госпитализировали.

Сообщения КМВА. Фото: скриншот

Также помимо разгерметизации газовой трубы повреждено около 20 автомобилей.

Обломки от беспилотника обнаружили также на территории детского сада.

Отметим, что в Киеве через некоторое время снова раздались громкие взрывы.

Ночью, 26 сентября, воздушную тревогу объявляли в связи с налетом российских ударных дронов.