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В Киеве в результате российских обстрелов возросло количество пострадавших

23 января 2024 08:12
обновлено: 08:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве в результате российских обстрелов возросло количество пострадавших
Разрушение в доме в результате обстрела. Фото: t.me/VA_Kyiv
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В Киеве разрушены дома в нескольких районах города. Стало известно, что есть еще одна пострадавшая в результате обстрела Святошинского района и пятеро пострадавших в Соломенском районе.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Кличко отметил, что в результате ракетного удара по столице в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в многоквартирном доме разрушены балконы с первого по пятый этажи. Спасатели обнаружили еще одну потерпевшую.

Скриншот сообщения Кличка
Скриншот поста Кличка

"По информации на данный момент, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы", — отметил Кличко.

Скриншот сообщения Кличка
Скриншот поста Кличка

По данным Кличко, в Святошинском районе произошел пожар в нежилом двухэтажном здании. На место прибыли экстренные службы, чтобы потушить огонь.

Как указывает городской голова, известно уже о семи пострадавших в результате вражеских обстрелов Киева 23 января, из которых большинство в Соломенском районе.

"Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте", — добавил Кличко.

Скриншот сообщения Кличка
Скриншот поста Кличка

Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.

Добавим, в результате ракетной атаки по Киеву в городе  значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

Виталий Кличко
Киев
война
взрыв
россияне
Украина
обстрелы
атака

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