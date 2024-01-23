У Києві внаслідок російського обстрілу зросла кількість потерпілих

Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: t.me/VA_Kyiv

Російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. У Києві є руйнування в декількох районах міста. Стало відомо, що є ще одна постраждала внаслідок обстрілу Святошинського району та п'ятеро потерпілих у Солом'янському районі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Кличко зазначив, що внаслідок ракетного удару по столиці у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. В результаті падіння уламків у багатоквартирному будинку є руйнування балконів з першого по п'яті поверхи. рятувальники виявили ще одну потерпілу.

Скриншот допису Кличка

"За інформацією на цей час, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані", — зазначив Кличко.

Скриншот допису Кличка

За даними Кличка, у Святошинському районі сталася пожежа у нежитловій двоповерховій будівлі. На місце прибули екстрені служби, щоб приборкати вогонь.

Як зазначає міський голова, відомо вже про сім постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Києва 23 січня, з яких більшість в Соломʼянському районі.

"Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці", — додав Кличко.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву у місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби.