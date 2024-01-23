Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві внаслідок російського обстрілу зросла кількість потерпілих arrow

У Києві внаслідок російського обстрілу зросла кількість потерпілих

23 січня 2024 08:12
оновлено: 08:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві внаслідок російського обстрілу зросла кількість потерпілих
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: t.me/VA_Kyiv
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. У Києві є руйнування в декількох районах міста. Стало відомо, що є ще одна постраждала внаслідок обстрілу Святошинського району та п'ятеро потерпілих у Солом'янському районі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Обстріл Києва 23 січня — кількість постраждалих збільшилася

Кличко зазначив, що внаслідок ракетного удару по столиці у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. В результаті падіння уламків у багатоквартирному будинку є руйнування балконів з першого по п'яті поверхи. рятувальники виявили ще одну потерпілу.

Скриншот допису Кличка
Скриншот допису Кличка

"За інформацією на цей час, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані", — зазначив Кличко.

Скриншот допису Кличка
Скриншот допису Кличка

За даними Кличка, у Святошинському районі сталася пожежа у нежитловій двоповерховій будівлі. На місце прибули екстрені служби, щоб приборкати вогонь.

Як зазначає міський голова, відомо вже про сім постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Києва 23 січня, з яких більшість в Соломʼянському районі.

"Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці", — додав Кличко.

Скриншот допису Кличка
Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, внаслідок ракетної атаки по Києву у місті є значні руйнування. Палають автівки, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстренні служби. 

Віталій Кличко
Київ
війна
вибух
росіяни
Україна
обстріли
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

Актуальне по темі