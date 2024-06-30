Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве в результате попадания обломков в дом пострадал ребенок arrow

В Киеве в результате попадания обломков в дом пострадал ребенок

30 июня 2024 23:58
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Киеве из-за попадания обломков ракеты в дом пострадала 11-летняя девочка
Разрушение дома в Киеве в результате попадания обломков ракеты. Фото: t.me/kyiv_pro_office
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В жилом доме на Оболони в Киеве в результате попадания обломков ракеты пострадали шесть человек. По информации медиков, среди пострадавших четыре женщины, 11-летняя девочка и мужчина.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Читайте также:
В Киеве в результате попадания обломков в дом среди пострадал ребенок - фото 1
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Что известно о состоянии пострадавших

Одну пожилую женщину госпитализировали. Другим людям оказали помощь на месте. У всех пострадавших острая реакция на стресс.

Напомним, вечером в воскресенье, 30 июня, в Киеве раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли по столице ракетный удар. Обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом в Оболонском районе города.

  • Разрушение дома в Киеве в результате обстрела
     
  • Разрушение дома в Киеве в результате обстрела
     
  • Разрушение дома в Киеве в результате обстрела
     
  • Разрушение дома в Киеве в результате обстрела
     
  • Разрушение дома в Киеве в результате обстрела
     
1/55

Фото: t.me/kyiv_pro_office

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела в многоэтажке разрушены балконы на двух этажах. Также существует угроза разрушения балкона на еще одном этаже.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что оккупанты атаковали столицу по новейшей тактике. В частности, необычно то, что оккупанты устроили обстрел не ночью.

Виталий Кличко
Киев
обстрелы
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны