В Киеве из-за попадания обломков ракеты в дом пострадала 11-летняя девочка

В Киеве в результате попадания обломков в дом пострадал ребенок
В жилом доме на Оболони в Киеве в результате попадания обломков ракеты пострадали шесть человек. По информации медиков, среди пострадавших четыре женщины, 11-летняя девочка и мужчина.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Что известно о состоянии пострадавших
Одну пожилую женщину госпитализировали. Другим людям оказали помощь на месте. У всех пострадавших острая реакция на стресс.
Напомним, вечером в воскресенье, 30 июня, в Киеве раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли по столице ракетный удар. Обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом в Оболонском районе города.
Фото: t.me/kyiv_pro_office
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела в многоэтажке разрушены балконы на двух этажах. Также существует угроза разрушения балкона на еще одном этаже.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что оккупанты атаковали столицу по новейшей тактике. В частности, необычно то, что оккупанты устроили обстрел не ночью.
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