В Киеве из-за попадания обломков ракеты в дом пострадала 11-летняя девочка

Разрушение дома в Киеве в результате попадания обломков ракеты. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В жилом доме на Оболони в Киеве в результате попадания обломков ракеты пострадали шесть человек. По информации медиков, среди пострадавших четыре женщины, 11-летняя девочка и мужчина.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Скриншот сообщения Виталия Кличко

Что известно о состоянии пострадавших

Одну пожилую женщину госпитализировали. Другим людям оказали помощь на месте. У всех пострадавших острая реакция на стресс.

Напомним, вечером в воскресенье, 30 июня, в Киеве раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли по столице ракетный удар. Обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом в Оболонском районе города.









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Фото: t.me/kyiv_pro_office

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела в многоэтажке разрушены балконы на двух этажах. Также существует угроза разрушения балкона на еще одном этаже.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что оккупанты атаковали столицу по новейшей тактике. В частности, необычно то, что оккупанты устроили обстрел не ночью.