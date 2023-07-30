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В Киеве водитель умышленно "подрезал" скорую, которая везла ребенка в реанимацию

30 июля 2023 22:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве водитель заблокировал движение скорой помощи, которая везла ребенка в реанимацию
Полиция задержала мужчину. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве водитель легкового автомобиля заблокировал движение скорой, в которой везли 2-летнего ребенка в реанимацию. Мужчину задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Соответствующее видео обнародовано в сети.

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Что известно об инциденте

Сообщается, что водителю дорогого автомобиля не понравилось то, что карета скорой с включенной сиреной едет по левой полосе. Мужчина подрезал машину и заблокировал проезд на некоторое время.

Позже стало известно, что мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, директор инвестиционного фонда в Киеве жестоко расправился со своим товарищем, убив и сжег его тело. Полиция задержала убийцу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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