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У Києві водій навмисне "підрізав" швидку, яка везла дитину у реанімацію

30 липня 2023 22:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві водій заблокував рух швидкій допомозі, яка везла дитину у реанімацію
Поліція затримала чоловіка. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві водій легкового автомобіля заблокував рух швидкій, у якій везли 2-річну дитину до реанімації. Чоловіка затримали, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. 

Відповідне відео оприлюднили у мережі. 

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Що відомо про інцидент

Повідомляється, що водію коштовного авто не сподобалось те, що карета швидкої з увімкненою сиреною їде по лівій смузі. Тож, чоловік підрізав машину та заблокував проїзд на деякий час. 

Пізніше стало відомо, що чоловіка затримали. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, директор інвестиційного фонду у Києві жорстоко розправився зі своїм товаришем, вбивши і спаливши його тіло.  Поліція затримала вбивцю, йому загрожує до 15 років в'язниці.

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