У Києві водій заблокував рух швидкій допомозі, яка везла дитину у реанімацію

Поліція затримала чоловіка. Фото: соцмережі

У Києві водій легкового автомобіля заблокував рух швидкій, у якій везли 2-річну дитину до реанімації. Чоловіка затримали, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відповідне відео оприлюднили у мережі.

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Повідомляється, що водію коштовного авто не сподобалось те, що карета швидкої з увімкненою сиреною їде по лівій смузі. Тож, чоловік підрізав машину та заблокував проїзд на деякий час.

Пізніше стало відомо, що чоловіка затримали. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, директор інвестиційного фонду у Києві жорстоко розправився зі своїм товаришем, вбивши і спаливши його тіло. Поліція затримала вбивцю, йому загрожує до 15 років в'язниці.