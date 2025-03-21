Сбил пешехода и убежал — в Киеве будут судить водителя

В Киеве водитель сбил пешехода и скрылся — как его накажут
Пьяный водитель сбил девушку-пешехода в Оболонском районе Киева и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Мужчине сообщили о подозрении и направили в суд обвинительный акт.
Об этом сообщили в полиции Киева в пятницу, 21 марта.
ДТП в Киеве
Правоохранители рассказали, что ДТП произошло в декабре 2024 года. 51-летний водитель автомобиля Chery Tiggo наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
В результате этой аварии девушка получила телесные повреждения и попала в больницу. Тогда лицейские быстро установили направление движения автомобиля и задержали нарушителя.
Следователи установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, ведь прибор "Драгер" показал 2,85 промилле. Отметим, что в Украине максимальная допустимая норма алкоголя в крови — 0,2 промилле.
Так, водителю сообщили о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и оставление в опасности. Сейчас досудебное расследование в производстве завершено, а обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, на Киевщине 18 марта пьяный водитель сбил велосипедиста насмерть. Следователи начали уголовное производство.
В тот же день смертельное ДТП произошло в Киеве. Водитель потерял управление и машина врезалась в металлический отбойник и перевернулась.
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