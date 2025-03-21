Сбил пешехода и убежал — в Киеве будут судить водителя

ДТП в Киеве. Архивное фото: Нацполиция

Пьяный водитель сбил девушку-пешехода в Оболонском районе Киева и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Мужчине сообщили о подозрении и направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщили в полиции Киева в пятницу, 21 марта.

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ДТП в Киеве

Правоохранители рассказали, что ДТП произошло в декабре 2024 года. 51-летний водитель автомобиля Chery Tiggo наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Повреждения авто после удара. Фото: Нацполиция

Полиция на месте ДТП. Фото: Нацполиция

Автомобиль мужчины, который сбил девушку. Фото: Нацполиция

В результате этой аварии девушка получила телесные повреждения и попала в больницу. Тогда лицейские быстро установили направление движения автомобиля и задержали нарушителя.

Следователи установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, ведь прибор "Драгер" показал 2,85 промилле. Отметим, что в Украине максимальная допустимая норма алкоголя в крови — 0,2 промилле.

Так, водителю сообщили о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и оставление в опасности. Сейчас досудебное расследование в производстве завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, на Киевщине 18 марта пьяный водитель сбил велосипедиста насмерть. Следователи начали уголовное производство.

В тот же день смертельное ДТП произошло в Киеве. Водитель потерял управление и машина врезалась в металлический отбойник и перевернулась.