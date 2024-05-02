В Киеве водитель сбил женщину на пешеходном переходе — что его ждет

Место происшествия через мгновение до ДТП. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержан 19-летний водитель "БМВ", который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в четверг, 2 мая.

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ДТП с участием водителя автомобиля марки "БМВ Х3" и женщины-пешехода произошло 1 мая на улице Князей Острожских.

Следствием было установлено, что 19-летний мужчина, управлявший автомобилем "БМВ" с превышением максимально разрешенной скорости, выехал на полосу встречного движения и наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате наезда 37-летняя женщина получила многочисленные телесные повреждения и травмы внутренних органов и была госпитализирована в больницу", — сообщили в прокуратуре.

С помощью специального прибора было установлено, что мужчина был трезв. Его задержали и объявили о подозрении в нарушении ПДД. Также к нему была предпринята ограничительная мера в виде содержания под стражей.

Нарушителю грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Автомобиль "БМВ" виновника ДТП. Фото: Киевская городская прокуратура

Поврежденная передняя часть БМВ. Фото: Киевская городская прокуратура

"БМВ" 19-летнего нарушителя. Фото: Киевская городская прокуратура

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