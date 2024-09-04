В Киеве сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему в охранника

Оказание медпомощи пострадавшему в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему из травматического пистолета в охранника парковки в Голосеевском районе. В результате жертва нападения получила ранение грудной клетки и голени. Стрельба проходила недалеко от детской площадки.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 4 сентября.

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По данным следствия, 2 сентября около 19:00 водитель автомобиля Audi припарковал машину у подъезда дома в Голосеевском районе столицы, где он проживает, и получил замечания от охранника парковки.



В ответ водитель получил травматический пистолет "Форт 17" и начал угрожать им охраннику.

"Все это происходило недалеко от детской площадки на глазах многих свидетелей. Охранник приблизился к подозреваемому и пытался отобрать у него оружие", — рассказали в прокуратуре.

Пострадавший охранник. Фото: Киевская городская прокуратура

Что угрожает стрелку

Водитель около пяти раз выстрелил в 49-летнего пострадавшего, причинив ему ранения грудной клетки и голени.

31-летнему киевлянину доложено о подозрении в хулиганстве с применением травматического пистолета. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.