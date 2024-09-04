В Киеве сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему в охранника

В Киеве водителю, который из пистолета расстрелял охранника парковки, сообщили о подозрении
В Киеве сообщили о подозрении мужчине, стрелявшему из травматического пистолета в охранника парковки в Голосеевском районе. В результате жертва нападения получила ранение грудной клетки и голени. Стрельба проходила недалеко от детской площадки.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 4 сентября.
Стрельба в Киеве — обстоятельства
По данным следствия, 2 сентября около 19:00 водитель автомобиля Audi припарковал машину у подъезда дома в Голосеевском районе столицы, где он проживает, и получил замечания от охранника парковки.
В ответ водитель получил травматический пистолет "Форт 17" и начал угрожать им охраннику.
"Все это происходило недалеко от детской площадки на глазах многих свидетелей. Охранник приблизился к подозреваемому и пытался отобрать у него оружие", — рассказали в прокуратуре.
Что угрожает стрелку
Водитель около пяти раз выстрелил в 49-летнего пострадавшего, причинив ему ранения грудной клетки и голени.
31-летнему киевлянину доложено о подозрении в хулиганстве с применением травматического пистолета. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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