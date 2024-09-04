У Києві повідомили про підозру чоловіку, який стріляв в охоронця

Надання меддопомоги постраждалому в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який стріляв з травматичного пістолета в охоронця парковки в Голосіївському районі. У результаті жертва нападу дістала поранення грудної клітини та гомілки. Стрілянина відбувалася неподалік дитячого майданчика.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 4 вересня.

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За даними слідства, 2 вересня близько о 19:00 водій автомобіля Audi припаркував машину біля під’їзду будинку в Голосіївському районі столиці, де він мешкає, та отримав зауваження від охоронця паркувального майданчику.



У відповідь на це водій дістав травматичний пістолет "Форт 17" та почав погрожувати ним охоронцю.

"Все це відбувалось неподалік дитячого майданчика на очах багатьох свідків. Охоронець наблизився до підозрюваного та намагався відібрати у нього зброю", — розповіли в прокуратурі.

Постраждалий охоронець. Фото: Київська міська прокуратура

Що загрожує стрілку

Водій здійснив близько п'яти пострілів у 49-річного потерпілого, спричинивши йому поранення грудної клітини та гомілки.

31-річному киянину повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням травматичного пістолета. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.