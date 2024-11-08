Атака Киева 8 ноября — в ОВА назвали количество пострадавших

В Киеве водители получили ранения во время ракетной атаки
В Киеве в результате утренней атаки России ракетами пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Атака на Киев 8 ноября
В Киеве утром 8 ноября от падения обломков сбитых ракет пострадали четыре человека.
"Это водители автомобилей, которые находились в автомобилях возле места падения обломков. Мужчины получили ранения разных степеней", — сказал Руслан Кравченко.
Начальник Киевской ОВА добавил, что состояние одного из пострадавших тяжелое, у двоих среднее состояние, а у другого легкие ранения. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.
Напомним, в Киеве обезвредили два беспилотника, упавших на крышу частного дома и пустырь во время российской атаки на столицу 7 ноября.
Также Новини.LIVE побывали на месте обстрелов в Киеве и подготовили фоторепортаж.
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