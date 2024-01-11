В Киеве водолазы спасли мужчину, который провалился под лед
В Киеве водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину, который провалился под лед. Это произошло сегодня утром, 11 января, на Верблюжьем заливе.
Об этом сообщает ГСЧС.
Спасение мужчины, провалившегося под лед
Спасатели быстро прибыли на вызов и вытащили мужчину из ледяной воды с помощью спасательного снаряжения. Они оказали ему медицинскую помощь и передали медикам.
Пострадавший находился в 50 метрах от берега. По предварительной информации, он занимался сноукайтингом.
"Чрезвычайные ситуации на воде учащаются. Призываем граждан быть сознательными, заботиться о собственной безопасности и удержаться от выхода на лед", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 11 января, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду. Кое-где пройдет небольшой снег. Ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков. На дорогах продержится гололедица.
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