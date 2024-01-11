В Киеве водолазы спасли мужчину, который провалился под лед

Водолазы в Киеве. Фото: скриншот с видео

В Киеве водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину, который провалился под лед. Это произошло сегодня утром, 11 января, на Верблюжьем заливе.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Спасение мужчины, провалившегося под лед

Спасатели быстро прибыли на вызов и вытащили мужчину из ледяной воды с помощью спасательного снаряжения. Они оказали ему медицинскую помощь и передали медикам.

Пострадавший находился в 50 метрах от берега. По предварительной информации, он занимался сноукайтингом.

"Чрезвычайные ситуации на воде учащаются. Призываем граждан быть сознательными, заботиться о собственной безопасности и удержаться от выхода на лед", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 11 января, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду. Кое-где пройдет небольшой снег. Ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков. На дорогах продержится гололедица.

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