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Стало відомо, коли можуть відкрити "синю" гілку метро у Києві

11 січня 2024 11:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Стало відомо, коли можуть відкрити "синю" гілку метро у Києві
Люди в метро у Києві. Фото: Новини.LVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Тунель метрополітену між станціями метро Деміївська та Либідська можуть відкрити через роки. Не варто чекати, що це відбудеться найближчим часом.

Про це заявив голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі телемарафону. 

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Коли можуть відкрити "синю" гілку метро у Києві

Бахматов прогнозує, що "синю" гілку метро можуть відкрити через кілька років. Він наголошує, що не варто чекати, що тунель метрополітену між станціями метро Деміївська та Либідська відновлять дуже швидко. 

"Три роки, два роки, може п’ять років будуть будувати новий тунель. Цей тунель аварійний і його не зможуть відремонтувати, будуть будувати новий", — розповів голова Офісу Трансформації. 

В якому стані зараз "синя" гілка столичного метро

Нещодавно керівник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор повідомив, що на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену ситуація стабільна, без критичних проблем у транспортній системі та без загрози життю людей. Також не зафіксовано затоплення жодної зі станцій.

Він наголосив, що станції метро на цій ділянці жодного разу не закривалися. З 8 по 12 грудня вони функціонували як притулки, і в цей час рух на шести станціях "синьої" лінії було припинено.

Починаючи з 13 грудня, на ділянці між станціями "Теремки" та "Либідська" відновився двосторонній рух поїздів. Однак між станціями "Либідська" та "Деміївська" потяги, як і раніше, не ходять.

Яка зараз ситуація у київському метро

Нагадаємо, вранці 8 січня у Києві на станції метро "Гідропарк" усіх пасажирів висадили з вагонів та повідомили, що потяг далі не їде. Пізніше у КП "Київський метрополітен" зазначили, що сталася технічна несправність. 

Також у вестибюлі станції метро "Академмістечко" через стелю почала просочуватися вода. Волога вже встигла зіпсувати стіни та тинькування.

Своєю чергою, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко не виключив того, що незабаром доведеться закрити більше станцій на ремонт. 

Київ
ремонт
метро
аварія

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