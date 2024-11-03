Падение обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября — фото последствий

В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий
Российские оккупанты в ночь на 3 ноября снова атаковали Киев ударными беспилотниками типа Shahed. В результате зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Последствия падения обломков в Киеве
Обломками российского беспилотника было повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.
"Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на первом и втором этажах и остекление окон в офисном здании с первого по девятый этажи. Пожара и пострадавших — нет", — отметил Попко.
Напомним, 2 ноября в Соломенском районе Киева вражеский беспилотник столкнулся со строительным краном.
Также в результате падения обломков БпЛА 2 ноября в Святошинском районе столицы возник пожар в многоэтажке.
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