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В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

3 ноября 2024 07:44
Аркадий Пастула - Редактор
Падение обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября — фото последствий
Последствия падения обломков в Киеве. Фото: КГВА
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 3 ноября снова атаковали Киев ударными беспилотниками типа Shahed. В результате зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Последствия падения обломков в Киеве

Обломками российского беспилотника было повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.

Обстрел Киева 3 ноября
Последствия падения обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября. Фото: КГВА
Шевченковский район Киева после падения обломков БПЛА 3 ноября
Последствия падения обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября. Фото: КГВА
Атака РФ на Киев 3 ноября
Последствия падения обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября. Фото: КГВА

"Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на первом и втором этажах и остекление окон в офисном здании с первого по девятый этажи. Пожара и пострадавших — нет", — отметил Попко.

Падение обломков БПЛА в Киеве 3 ноября
Последствия падения обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября. Фото: КГВА
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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 2 ноября в Соломенском районе Киева вражеский беспилотник столкнулся со строительным краном.

Также в результате падения обломков БпЛА 2 ноября в Святошинском районе столицы возник пожар в многоэтажке.

Киев оккупанты обстрелы Шахед беспилотники война

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