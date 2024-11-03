Падение обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября — фото последствий

Последствия падения обломков в Киеве. Фото: КГВА

Российские оккупанты в ночь на 3 ноября снова атаковали Киев ударными беспилотниками типа Shahed. В результате зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Последствия падения обломков в Киеве

Обломками российского беспилотника было повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.

Последствия падения обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября. Фото: КГВА

Последствия падения обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября. Фото: КГВА

Последствия падения обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября. Фото: КГВА

"Взрывной волной повреждено остекление окон общежития на первом и втором этажах и остекление окон в офисном здании с первого по девятый этажи. Пожара и пострадавших — нет", — отметил Попко.

Последствия падения обломков БпЛА в Шевченковском районе Киева 3 ноября. Фото: КГВА

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 2 ноября в Соломенском районе Киева вражеский беспилотник столкнулся со строительным краном.

Также в результате падения обломков БпЛА 2 ноября в Святошинском районе столицы возник пожар в многоэтажке.