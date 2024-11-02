Атака дронів на Київ 2 листопада — БпЛА влучив у кран

Пожежники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Солом'янському районі міста Києва ворожий безпілотник влетів у будівельний кран. Внаслідок цього було пошкоджено дах будинку, що був неподалік.

Про це говорить канал КИЇВ24 у суботу, 2 листопада.

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Вибуховою хвилею пошкодило дах у прилеглого будинку. В інших будинках поруч повибивало вікна.

Очевидці розповіли, як у них відчинялися герметично зачинені вікна.

"Більшість мешканців у цей час просто спали. Їх вікна були зачинені, але через вибухову хвилю повибивало скло", — розповіла журналістка.

Раніше ми писали, що вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.

Згодом очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.