Атака дронів на Київ 2 листопада — БпЛА влучив у кран

У Києві ворожий дрон влетів у будівельний кран — відео
У Солом'янському районі міста Києва ворожий безпілотник влетів у будівельний кран. Внаслідок цього було пошкоджено дах будинку, що був неподалік.
Про це говорить канал КИЇВ24 у суботу, 2 листопада.
Дрон влучив у будівельний кран
Вибуховою хвилею пошкодило дах у прилеглого будинку. В інших будинках поруч повибивало вікна.
Очевидці розповіли, як у них відчинялися герметично зачинені вікна.
"Більшість мешканців у цей час просто спали. Їх вікна були зачинені, але через вибухову хвилю повибивало скло", — розповіла журналістка.
Раніше ми писали, що вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.
Згодом очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.
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