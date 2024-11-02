Атака на Київ 2 листопада — наслідки влучання у багатоповерхівку

У Київській прокуратурі показали наслідки влучання у будинок
У ніч проти 2 листопада РФ вкотре атакувала Україну та безпосередньо Київ. Вранці у Святошинському районі столиці пролунали вибухи — внаслідок влучання виникла пожежа у багатоповерхівці.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram у суботу, 2 листопада.
Атака на Київ 2 листопада
Наразі падіння уламків ударних дронів зафіксовано у шести районах Києва — Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах.
Вранці 2 листопада у Святошинському районі столиці сталося загоряння у квартирі, яка знаходилася на 16 поверсі.
Внаслідок влучання мешканці житла не постраждали, адже встигли вибігти.
Наразі у результаті атаки ворожих БпЛА на Київ постраждало дві людини: літня жінка з сусіднього будинку отримала гостру реакцію на стрес та правоохоронець.
В інших п’яти районах пошкоджено вікна та балкони у квартирах, а також автомобілі.
Нагадаємо, внаслідок влучання уламків у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі Києва сталася пожежа. Існує ризик руйнування будівлі.
Також ми писали про те, що мешканці Києва скаржаться на проблеми з електропостачанням. Виникли перепади напруги.
У Повітряних силах опублікували попередні дані про кількість збитих ворожих об'єктів, якими Росія атакувала Україну у ніч проти 2 листопада.
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