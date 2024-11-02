Атака на Київ 2 листопада — наслідки влучання у багатоповерхівку

Пошкоджена квартира у Святошинському районі Києва. Фото: Київська міська прокуратура

У ніч проти 2 листопада РФ вкотре атакувала Україну та безпосередньо Київ. Вранці у Святошинському районі столиці пролунали вибухи — внаслідок влучання виникла пожежа у багатоповерхівці.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Наразі падіння уламків ударних дронів зафіксовано у шести районах Києва — Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах.

Наслідки влучання у квартиру у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Вранці 2 листопада у Святошинському районі столиці сталося загоряння у квартирі, яка знаходилася на 16 поверсі.

Квартира в яку влучив уламок БпЛА. Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок влучання мешканці житла не постраждали, адже встигли вибігти.

Наслідки загоряння після влучання ударного дрона у будинок у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Наразі у результаті атаки ворожих БпЛА на Київ постраждало дві людини: літня жінка з сусіднього будинку отримала гостру реакцію на стрес та правоохоронець.

Наслідки російської атаки на Київ 2 листопада. Фото: Київська міська прокуратура

В інших п’яти районах пошкоджено вікна та балкони у квартирах, а також автомобілі.

Пошкоджені авто внаслідок обстрілів. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, внаслідок влучання уламків у житлову багатоповерхівку у Святошинському районі Києва сталася пожежа. Існує ризик руйнування будівлі.

Також ми писали про те, що мешканці Києва скаржаться на проблеми з електропостачанням. Виникли перепади напруги.

У Повітряних силах опублікували попередні дані про кількість збитих ворожих об'єктів, якими Росія атакувала Україну у ніч проти 2 листопада.